العالم اليوم - إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة من غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 01:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الأحد، استعادة جثة رهينة، خلال عملية خاصة جرت الأربعاء في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش إنه استعاد جثة الرهينة أفيف أتزيلي (49 عاما) من غزة.

وكان أتزيلي مدرجا في البداية على أنه رهينة حتى أوائل ديسمبر، قبل إبلاغ عائلته أنه قتل خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

وكانت زوجته ليات من بين الرهائن الذين أطلق سراحهم في هدنة أولى مع حركة حماس، بعد 54 يوما قضتها في قطاع غزة.