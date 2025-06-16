العالم اليوم - إيران: هذا شرطنا للعودة إلى الدبلوماسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 01:24 صباحاً - قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ليل الأحد، إنه إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية على بلاده فـ"ستتوفر أرضية العودة إلى الدبلوماسية".

وفي تصريحات أبرزها التلفزيون الإيراني، حذر عراقجي من أن "النار التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة".

أبلغت إيران قطر وسلطنة عمان، أنها "للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل الهجمات الإسرائيلي"، حسبما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات.

وقال المصدر: "أبلغ الإيرانيون الوسطاء القطريين والعمانيين بأنهم لن يجروا مفاوضات جادة، إلا بعد أن تستكمل إيران ردها على الضربات الإسرائيلية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، أن إيران "أوضحت أنها لن تتفاوض في ظل الهجوم" الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان هجمات مباشرة بهذه الكثافة، مما يثير مخاوف من نزاع طويل الأمد قد يتوسع نطاقه في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن "التقارير التي تفيد أن إيران اتصلت بعمان وقطر لطلب إشراك الولايات المتحدة في التوسط في وقف إطلاق النار مع إسرائيل واحتمال استئناف المفاوضات النووية، غير دقيقة".

وكانت سلطنة عمان أعلنت إلغاء الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها في مسقط، الأحد.

وانطلقت المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في أبريل الماضي، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك عسكريا إذا فشلت الدبلوماسية.

غير أنه بمجرد بدئها الجمعة، أثارت الموجة الضخمة من الهجمات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية شكوكا حول مستقبل المحادثات.

والأحد قال ترامب إن واشنطن "ليست لها أي علاقة" بحملة القصف الإسرائيلية، لكنه هدد باستعمال القوة إذا هاجمت إيران المصالح الأميركية، وحض لاحقا إسرائيل وإيران على "إبرام اتفاق".