العالم اليوم - إيران تعلن عدد قتلاها منذ بدء الغارات الإسرائيلية الجمعة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في إيران، الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين، منذ بدئها في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور عبر منصة "إكس": "بعد 65 ساعة على بدء عدوان النظام الصهيوني، استشهدت 224 امرأة ورجلا وطفلا". وأضاف كرمانبور أن "أكثر من 90 بالمئة من الضحايا مدنيون".

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