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الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردًا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية

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الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردًا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ضربة صاروخية ضد مراكز استخباراتية إسرائيلية، ردًا على اغتيال إسرائيل ثلاثة من عناصر الإستخبارات في الحرس.

وجاء في بيان نشره الحرس: "إسرائيل اغتالت ثلاثة من العناصر الاستخبارية في الحرس الثوري، لذلك ردت القوات الجوفضائية للحرس بإطلاق رشقة صاروخية جديدة واستهدفت المراكز الاستخبارية للكيان ضمن المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق الثالثة".

وأضاف البيان: "علي داعمي هذا الكيان أن يعلموا أن هذه العمليات ضد الأهداف الحيوية للكيان مستمرة حتى إزالته بالكامل".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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