نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز استخباراتية إسرائيلية ردًا على اغتيال 3 من قياداتنا الاستخباراتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وجه ضربة صاروخية ضد مراكز استخباراتية إسرائيلية، ردًا على اغتيال إسرائيل ثلاثة من عناصر الإستخبارات في الحرس.

وجاء في بيان نشره الحرس: "إسرائيل اغتالت ثلاثة من العناصر الاستخبارية في الحرس الثوري، لذلك ردت القوات الجوفضائية للحرس بإطلاق رشقة صاروخية جديدة واستهدفت المراكز الاستخبارية للكيان ضمن المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق الثالثة".

وأضاف البيان: "علي داعمي هذا الكيان أن يعلموا أن هذه العمليات ضد الأهداف الحيوية للكيان مستمرة حتى إزالته بالكامل".