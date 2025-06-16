نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاهاي تشهد أكبر تظاهرة في هولندا منذ 20 عاما تطالب بتغيير موقف الحكومة من إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج عشرات الآلاف إلى شوارع لاهاي في هولندا، اليوم الأحد، للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بتغيير جذري في موقف حكومتهم تجاه إسرائيل.

وارتدى معظم المتظاهرين ملابس باللون الأحمر للتعبير عن "الخط الأحمر" الذي تجاوزته القوات الإسرائيلية، بارتكابها ما وصفه المحتجون بأنها "إبادة جماعية" في غزة.

وقال المنظمون إن نحو 150 ألف شخص شاركوا في المسيرة، مما يجعلها أكبر تظاهرة تشهدها هولندا منذ 20 عاما.

وقدّر صحفيون عدد المشاركين بأكثر من 100 ألف شخص. وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، التي تواصل حصار غزة ومنع دخول المساعدات والصحفيين الدوليين، في إطار ما تصفه بأنه معركة ضد مقاتلين من حركة "حماس".

وقتل حتى اليوم أكثر من 55 ألف شخص و128،741 إصابة حسب أرقام فلسطينية جراء الهجمات الإسرائيلية وتحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى أنقاض إضافة إلى النقص الشديد في المواد الغذائية والأدوية.

وقال منظمون: "لن نقبل بعد اليوم غض الطرف، أو المراوغات الدبلوماسية، أو التواطؤ في أبشع جرائم الحرب".

وكان عدد من منظمات الإغاثة والمنظمات الداعية للسلام قد دعت إلى تنظيم هذه التظاهرة، التي انطلقت من منطقة قرب محطة القطار الرئيسية وتوجهت نحو "قصر السلام"، مقر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.