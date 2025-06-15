العالم اليوم - فيديو.. إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 11:17 مساءً - اتهمت إيران، الأحد، إسرائيل بشن غارات متعمدة على أحد مباني وزارة الخارجية التابعة لها، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".

وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "شن النظام الإجرامي في إسرائيل هجوما متعمدا ووحشيا على أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، الواقع مباشرة مقابل معهد الدراسات السياسية والدولية".

وأضاف زاده: "أصيب عدد من المدنيين في الهجوم، بمن فيهم عدد من زملائي الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ونشر مقطع فيديو لآثار الهجوم وعلق عليها بالقول: "تظهر هذه اللقطات مكتبة المعهد (معهد الدراسات السياسية والدولية)، التي كانت هدفا لهذا الاعتداء الجبان".

وشدد على أن "هذه جريمة حرب واضحة أخرى، وهي جزء من حملة العدوان المستمرة والمنهجية التي يشنها نظام إسرائيل ضد إيران".

وتشن إسرائيل هجمات منذ فجر الجمعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وتردّ إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.