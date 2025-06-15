عاجل| المنطقة على حافة الانفجار.. إيران تتوعد وإسرائيل ترد بسلسلة غارات جوية مكثفة

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أحمد جودة - القاهرة - إيران تتوعد: سنضرب كل الأهداف الحيوية داخل إسرائيل

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن لديها بنك أهداف متكامل يشمل النقاط الحيوية داخل إسرائيل، مؤكدة أنها ستستهدفها "جميعًا" في الوقت المناسب.

وجاء في البيان الرسمي: "خلال الأيام الماضية، استهدفت قواتنا مراكز عسكرية وأمنية واستراتيجية إسرائيلية بنجاح، ولدينا المزيد من الأهداف على اللائحة".

التهديد الإيراني يأتي في ظل تصعيد ميداني متسارع، ما يرفع منسوب التوتر الإقليمي ويهدد بمواجهة شاملة.

صواريخ الحرس الثوري الإيراني تنطلق باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام رسمية في طهران، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق، صباح الأحد، دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في رد مباشر على الهجمات التي استهدفت مواقع حساسة داخل إيران.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن الصواريخ تم إطلاقها من مواقع متعددة، دون تحديد عددها أو أنواعها، في وقت تؤكد فيه طهران أن الضربات "جاءت في إطار الدفاع المشروع".