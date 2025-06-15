نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربات إيرانية غير مسبوقة تطال مطار بن غوريون في تل أبيب وميناء حيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مطار بن غوريون في تل أبيب وميناء حيفا لضربة صاروخية إيرانية مساء اليوم، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 30 صاروخًا إيرانيًا أطلقت نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة.

ونشرت وكالة "فارس" للأنباء مشاهد تظهر تعرض مطار بن غوريون في تل أبيب لضربة صاروخية إيرانية مباشرة، كما تم استهداف ميناء حيفا.

وأعلنت الوكالة أن الهجوم الإيراني الانتقامي استهدف مباني شركة "رافائيل" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة. كما أكدت وكالة "تسنيم" أن "الصواريخ الإيرانية أصابت منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب".

وضربت إيران مساء اليوم مواقع إسرائيلية إستراتيجية في العديد من المناطق، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة اللهب من مواقع سقوط الصواريخ في ميناء حيفا.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بتعرض مبنيين سكنيين لإصابة مباشرة في لواء الساحل وأخرى في مبنى سكني في لواء الجنوب.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن أحد الصواريخ الإيرانية سقط بشكل مباشر على كنيس يهودي.

يأتي ذلك في خضم دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.