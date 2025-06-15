نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب موجة صواريخ إيرانية جديدة.. أعمدة الدخان تشق سماء تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية ومدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد، أعمدة الدخان تشق سماء تل أبيب عقب موجة صواريخ إيرانية جديدة استهدفت إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد، أن مطار بن غوريون في تل أبيب تعرض لضربة صاروخية إيرانية.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء مشاهد تظهر تعرض مطار بن غوريون في تل أبيب لضربة صاروخية إيرانية مباشرة.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ألسنة اللهب تتأجج جراء القصف الصاروخي الإيراني.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بتعرض مبنيين سكنيين لإصابة مباشرة في لواء الساحل وأخرى في مبنى سكني في لواء الجنوب.

من جهتها، ذكرت "القناة 12" العبرية أن أحد الصواريخ الإيرانية سقط بشكل مباشر على كنيس يهودي، فيما أفادت مراسلة RT بسقوط صاروخ بشكل مباشر في مدينة بني براك ضمن مقاطعة تل أبيب، مما تسبب باندلاع النيران.

وأوضح الإعلام المحلي أيضا أن صاروخا إيرانيا استهدف ميناء حيفا بشكل مباشر.

كما تحدث الإعلام العبري عن حدث صعب في حيفا نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر اندلاع النيران جراء الصواريخ وتصاعد أعمدة الدخان في مدينة حيفا.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

ومساء اليوم نفسه، ردت إيران على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، خلفت حتى الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية.