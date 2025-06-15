عاجل ـ متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: على المستوطنين الصــهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، بأن على المستوطنين الصهاينة أن يغادروا الأراضي المحتلة فورًا، مشددًا على أنها لن تكون صالحة للعيش في المستقبل القريب، في رسالة تهديد مباشرة تعكس تصعيدًا في الخطاب العسكري الإيراني.

الجيش الإيراني يوجه رسالة عاجلة للإسرائيليين بعد الموجة الصاروخية الأخيرة

متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: على المستوطنين الصـهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا

وأشار المتحدث إلى أن لدى بلاده بنك أهداف شامل داخل إسرائيل، يتضمن مواقع حيوية واستراتيجية، مضيفًا أن استهداف تلك النقاط سيكون جزءًا من الرد الإيراني المستمر على العدوان الإسرائيلي.

الجيش الإيراني يوجه رسالة عاجلة للإسرائيليين بعد الموجة الصاروخية الأخيرة

وفي سياق متصل، أعلنت طهران مساء اليوم، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران ردًا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أراضيه تتعرض حاليًا لهجوم صاروخي مصدره إيران، في تأكيد رسمي للموجة الجديدة من التصعيد.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات اعتراض الصواريخ في سماء تل أبيب، فيما أظهرت لقطات أخرى سقوط بعض الصواريخ في المدينة ومحيط ميناء حيفا، وسط حالة من الذعر بين السكان.

انطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من شمال ووسط إسرائيل

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد كشفت في وقت سابق من عصر اليوم عن انطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من شمال ووسط إسرائيل، بعد سقوط عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهو ما أحدث حالة طوارئ غير مسبوقة في تلك المناطق.

ويأتي هذا التصعيد الإيراني بعد يومين فقط من الهجوم الإسرائيلي المباغت على الأراضي الإيرانية فجر الجمعة، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "الأسد الصاعد"، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، من بينهم القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وفي رد مباشر على هذا الهجوم، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ضمن عملية وصفت بأنها أوسع رد إيراني منذ عقود على هجوم خارجي.

وشهد يوم الأحد تصعيدًا إضافيًا، حيث أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ، أسفرت عن أضرار مادية وخسائر بشرية، خاصة في مدينة حيفا، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ داخل تل أبيب، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد الأعداد بشكل رسمي حتى الآن.