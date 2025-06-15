عاجل ـ الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بسقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المباني شمال إسرائيل، في تطور جديد ضمن موجة التصعيد المتواصل بين طهران وتل أبيب.

إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا

وأصدر جهاز الإسعاف الإسرائيلي، بيانًا أكد فيه وقوع انفجارات في ثلاث مناطق مختلفة بمدينة حيفا، مشيرًا إلى وجود عدد من المصابين جراء سقوط الصواريخ، دون توضيح مدى خطورتهم.

من جانبها، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن الصواريخ أصابت مبنيين سكنيين في لواء الساحل، بالإضافة إلى مبنى آخر في لواء الجنوب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة.

التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دخول التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومه الثالث، بعد أن شنت إسرائيل فجر الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت العمق الإيراني، ووصفت بأنها من أعنف الضربات منذ سنوات، ردّت عليها طهران فجر السبت بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وفي ساعات فجر الأحد، صعدت إيران من هجماتها واستهدفت بصواريخ دقيقة معهد "وايزمان" للعلوم بمدينة رحوفوت، جنوبي تل أبيب، وهو من أهم المؤسسات العلمية في إسرائيل، ويُوصف من قبل الخبراء بأنه يمثل العقل النووي الإسرائيلي، ويلعب دورًا محوريًا في دعم جيش الاحتلال.

وقد أسفر هذا الهجوم النوعي عن دمار واسع داخل المعهد، خاصة في معامل الأبحاث والمختبرات المتقدمة، إلى جانب نشوب حرائق ضخمة وأضرار كبيرة في البنية التحتية للمنشأة.

ويُعتبر معهد "وايزمان" واحدًا من أشهر المراكز العلمية في إسرائيل، تعود بدايات تأسيسه إلى عام 1934 على يد العالم حاييم وايزمان، وكان يُعرف حينها باسم "معهد دانيال سييف للأبحاث"، قبل أن يتم تطويره وتوسيع نشاطه، ويُعاد تسميته رسميًا باسم "معهد وايزمان للعلوم" في الثاني من نوفمبر عام 1949، نسبة إلى وايزمان الذي أصبح لاحقًا أول رئيس لدولة إسرائيل.