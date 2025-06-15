عاجل| تصعيد خطير: موجة صواريخ جديدة من إيران تضرب إسرائيل وسط دوي انفجارات في تل أبيب والقدس

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أحمد جودة - القاهرة - صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل مع تصاعد الهجمات الصاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد موجة صواريخ جديدة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في تصعيد خطير يُنذر بمواجهة مفتوحة بين الطرفين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار انطلقت في العديد من المناطق بوسط وشمال إسرائيل، من بينها تل أبيب والقدس وحيفا، وسط حالة من الذعر في صفوف السكان.

انفجارات في تل أبيب والقدس وحيفا... ووقوع إصابات

أفاد شهود عيان لوكالة رويترز بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب والقدس وحيفا، بعد لحظات من إطلاق الصواريخ، ما يشير إلى استهداف مباشر لهذه المدن الكبرى.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أن صواريخ سقطت في ثلاثة مواقع بمدينة حيفا، ما أسفر عن إصابات متعددة، فيما لم تعلن السلطات بعد عن الحصيلة الرسمية للضحايا.

القوات المسلحة الإيرانية توجه تحذيرًا للإسرائيليين

في تطور لافت، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن القوات المسلحة الإيرانية دعوتها للإسرائيليين إلى تجنب المناطق الحيوية، في إشارة إلى استمرار وتوسّع الهجمات الصاروخية خلال الساعات القادمة.

هذا التحذير يأتي بعد تصريحات إيرانية سابقة توعدت برد واسع على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت طهران ومناطق استراتيجية داخل إيران.

إسرائيل تكثف غاراتها على مواقع الصواريخ الإيرانية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء سلسلة جديدة من الغارات الجوية استهدفت عشرات المواقع الخاصة بالصواريخ الباليستية غربي إيران.

وأكدت مصادر عسكرية أن الغارات جاءت في إطار عملية "الأسد الصاعد"، التي أطلقتها تل أبيب للرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وتهدف إلى تدمير البنية التحتية للبرنامج الصاروخي الإيراني.

إيران ترد من جميع الجبهات... وتصريحات نارية من بزشكيان

في وقت سابق من يوم الأحد، كانت إسرائيل قد نفذت موجة واسعة من الغارات الجوية على أهداف مختلفة في العاصمة الإيرانية طهران، الأمر الذي قوبل برد سريع من طهران عبر إطلاق صواريخ من كل الجبهات.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح رسمي أن "رد إيران على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون أكثر حسما وشدة"، مشددا على أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها.

إسرائيل: خطة ممنهجة لتدمير القدرات النووية الإيرانية

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير وفق خطة استراتيجية تستهدف القضاء على التهديد النووي الإيراني، إضافة إلى الصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

وأكد أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها الأمنية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للتهدئة والحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية شاملة.