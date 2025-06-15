عاجل ـ إيران تقصف إسرائيل بشكل غير مسبوق.. ضربة صاروخية تستهدف معهد وايزمان النووي بقلب إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - ضربة صاروخية إيرانية تستهدف معهد وايزمان النووي في قلب إسرائيل.. في تصعيد خطير وغير مسبوق، شنت إيران فجر اليوم الأحد، هجومًا صاروخيًا مباشرًا على أحد أبرز المراكز العلمية النووية في إسرائيل، وهو معهد "وايزمان" للأبحاث، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1944 ويُعد رمزًا للعقل العلمي الإسرائيلي في المجال النووي.

إيران تقصف إسرائيل بشكل غير مسبوق

إيران تقصف إسرائيل بشكل غير مسبوق

وتمكنت الصواريخ الباليستية الإيرانية من تجاوز منظومة القبة الحديدية الدفاعية الإسرائيلية، مخترقة الدفاعات الجوية بدقة، ما أدى إلى إصابة مباني المعهد وإشعال النيران فيه، في ضربة اعتُبرت نجاحًا نوعيًا لطهران من الناحية العسكرية والتكنولوجية.

رد إيراني على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

يأتي هذا الهجوم كرد مباشر على العملية الإسرائيلية التي نُفذت قبل أيام، والتي استهدفت علماء نوويين إيرانيين، ضمن سياسة الاغتيالات التي دأبت تل أبيب على اتباعها.

بدورها إيران اختارت أن ترد على هذا النهج بالمثل، عبر استهداف علماء ومنشآت بحثية إسرائيلية في عملية تحمل طابعًا انتقاميًا واضحًا.

الرئيس الإيراني يهدد ويتحدث عن تهدئة مشروطة

في أول تعليق له على الهجوم، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا استمرت إسرائيل في اعتداءاتها، مؤكدًا أن الصبر الإيراني له حدود.

وفي الوقت نفسه، لم يغلق الباب أمام التهدئة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – الذي يلعب دورًا سياسيًا نشطًا حاليًا – للتدخل من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين.