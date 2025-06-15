نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يعلن تصفية رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قامت بتصفية رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني ونائبه.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز": "يمكنني إخباركم بأنه قبل دقائق قليلة، استهدفنا أيضا الضابط الرئيسي في الاستخبارات ونائبه في طهران. لأننا الآن في سماء طهران، طيارونا الشجعان في السماء. نحن نستهدف المنشآت العسكرية والمنشآت النووية".

وأضاف نتنياهو أن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على معلومات تفيد بأن إيران كانت تخطط لنقل أسلحة نووية إلى "الحوثيين" في اليمن.

وفي ليلة 13 يونيو، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق تحت اسم "الأسد الصاعد"، حيث قام سلاح الجو الإسرائيلي بضرب أهداف عسكرية ومنشآت تابعة للبرنامج النووي الإيراني.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية عدة موجات من الهجمات في مناطق مختلفة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، حيث قُتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين. كما تعرضت عدة منشآت نووية للقصف، بما في ذلك "نطنز" و"فوردو"، بالإضافة إلى مواقع عسكرية إيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية، حيث تستهدف أهدافا عسكرية داخل إسرائيل.