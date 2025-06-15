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أحمد جودة - القاهرة - الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة من الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في تطور خطير يزيد من حدة التصعيد بين الجانبين.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "وحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ مباشرة صوب إسرائيل"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول عدد الصواريخ أو المناطق المستهدفة.

ويُعد هذا الهجوم الصاروخي أحدث رد إيراني على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت عسكرية ونووية داخل إيران.

إسرائيل تعلن بدء سلسلة غارات على مواقع إيرانية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم جوي واسع النطاق استهدف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، وتحديدًا منصات صواريخ أرض-أرض في غرب إيران.

وجاء في بيان رسمي للجيش أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية المركزة على منشآت صاروخية تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل".

ويأتي هذا التصعيد ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي أطلقتها إسرائيل فجر الجمعة، في أعقاب الهجمات الإيرانية على تل أبيب.

عاجل| تصعيد غير مسبوق: الحرس الثوري الإيراني يقصف إسرائيل وتل أبيب ترد بغارات مكثفة على أهداف استراتيجية

حصيلة ضخمة للعملية الإسرائيلية خلال 72 ساعة

كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان نُشر اليوم، عن حجم ونطاق الضربات التي نُفذت على الأراضي الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح البيان أن 50 مقاتلة حربية شاركت في العملية، وقصفت أكثر من 80 هدفًا استراتيجيًا في العاصمة طهران ومحيطها، شملت:

مقر وزارة الدفاع الإيرانية

منشآت مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني

مواقع عسكرية وبنى تحتية للقدرات الصاروخية

وأشار الجيش إلى أن العملية ركزت على شل قدرات إيران الهجومية، خاصة المرتبطة بتطوير الصواريخ طويلة المدى والأسلحة النووية.

تسارع وتيرة التصعيد وسط تحذيرات دولية

يشير هذا التبادل العنيف في الضربات بين إيران وإسرائيل إلى تصعيد غير مسبوق في الصراع القائم بينهما، وسط تحذيرات متكررة من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

ويتابع المجتمع الدولي بقلق بالغ تطورات الأوضاع، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهات لتشمل أطرافًا إقليمية أخرى، ما قد يؤدي إلى انفجار أمني كبير في الشرق الأوسط.