نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط مسيّرتين إسرائيليتين في سماء محافظة زنجان الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان، عن إسقاط طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين في أجواء المحافظة صباح اليوم.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن إحدى المسيّرتين التي تم إسقاطها هي أمريكية الصنع، في حين أن الطائرة الثانية كانت مسيّرة انتحارية إسرائيلية.

وأكدت المصادر للوكالة أن الدفاعات الجوية تصدّت بنجاح للتهديد، وتمكنت من إسقاط المسيّرتين دون وقوع أي خسائر.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.