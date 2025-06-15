نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 128 قتيلًا على الأقل في الضربات الإسرائيلية على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 128 شخصًا على الأقل في الغارات الإسرائيلية، وإصابة نحو 900 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "اعتماد الإيرانية".

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن وزارة الصحة قولها إن "128 شخصا قتلوا في هذه الاعتداءات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح إلى المستشفيات الجمعة والسبت"، فيما أفادت بأن "حصيلة القتلى تتضمن نساء وأطفالا".

وأضافت أن "معظم الجرحى والقتلى في الأيام القليلة الماضية هم من المدنيين، وأن عددا كبيرا منهم من النساء والأطفال".

يأتي ذلك في خضم دخول الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية من اتساع الصراع، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.