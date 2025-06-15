نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | إسرائيل تشن ضربات جوية مكثفة على مواقع صواريخ ومرافق نووية غربي إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العملية العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء تنفيذ سلسلة غارات جوية واسعة النطاق استهدفت عشرات المواقع الخاصة بصواريخ أرض-أرض في المنطقة الغربية من إيران، وذلك في إطار العملية العسكرية المستمرة التي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد".

وجاء في بيان رسمي للجيش أن سلاح الجو بدأ ضربات دقيقة على مواقع تمثل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، خاصة تلك المرتبطة بالصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

50 مقاتلة تشارك في استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية

وكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملياته خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 مقاتلة شاركت في هجوم جوي منسق استهدف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، بما في ذلك مواقع مرتبطة بالمشروع النووي في طهران.

وأشار البيان إلى أن العملية شملت قصف أكثر من 80 هدفًا نوعيًا، أبرزها مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومراكز أبحاث ومنشآت مرتبطة بإنتاج وتخصيب اليورانيوم.

حصيلة ضخمة: قصف 170 هدفًا و720 منشأة خلال 72 ساعة

وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قواتها الجوية نفذت خلال أقل من 72 ساعة ضربات مركزة استهدفت ما يزيد عن 170 هدفًا عسكريًا، وألحقت أضرارًا مباشرة بأكثر من 720 منشأة تعتبر جزءًا من البنية التحتية العسكرية الإيرانية، بما في ذلك أنظمة القيادة والتحكم والمخازن اللوجستية.

العملية بدأت بهجوم مباغت على منشأة نطنز النووية

وكانت إسرائيل قد شنت، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد مواقع إيرانية، من أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية للبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب مصادر استخباراتية، فإن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين البارزين، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة في الحرس الثوري الإيراني.

اغتيال قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني

أكدت تقارير إعلامية أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين الكبار في إيران، من بينهم:

اللواء حسين سلامي – قائد الحرس الثوري.

– قائد الحرس الثوري. الفريق محمد باقري – رئيس أركان الجيش الإيراني.

– رئيس أركان الجيش الإيراني. اللواء أمير علي حاجي زاده – قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري.

وتُعد هذه الضربات النوعية تصعيدًا غير مسبوق بين الطرفين، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

إيران ترد بـ "الوعد الصادق 3": مئات الصواريخ على تل أبيب

ردًا على الهجوم الإسرائيلي، أعلنت إيران إطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، والتي تضمنت قصفًا مكثفًا على مدينة تل أبيب باستخدام مئات الصواريخ بعيدة المدى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية استهدفت مراكز حيوية وعسكرية إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الهجمات، لكن الدمار كان كبيرًا في بعض المناطق.

تصعيد خطير يهدد بإشعال مواجهة شاملة في الشرق الأوسط

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر إقليمي حاد ومخاوف دولية من تطور الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية شاملة، لا سيما بعد استهداف منشآت نووية وقتل قيادات عسكرية رفيعة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه نقطة تحول خطيرة في مسار الصراع.