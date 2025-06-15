عاجل| ترامب يعارض اغتيال خامنئي: فيتو أمريكي يُربك الحسابات وسط تصعيد عسكري إيراني-إسرائيلي غير مسبوق

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أحمد جودة - القاهرة - وسائل إعلام: ترامب استخدم الفيتو ضد خطة إسرائيلية لتصفية خامنئي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تنفيذ خطة إسرائيلية كانت تستهدف اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت التقارير عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ترامب تدخل شخصيًا لوقف الخطة الإسرائيلية، التي وصفت بأنها بالغة الحساسية والخطورة، لافتين إلى أن "لا حديث حتى الآن عن ملاحقة مباشرة للقيادة السياسية الإيرانية".

إسرائيل تلمح إلى اغتيال خامنئي: "الخيار على الطاولة"

في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل لا تستبعد "تصفية" خامنئي، لكنها أكدت أن اتخاذ مثل هذا القرار يعتمد على عدة عوامل سياسية وعسكرية وأمنية، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طهران وتل أبيب، ما ينذر باتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

الشرق الأوسط يشتعل: "الأسد الصاعد" يقابلها "الوعد الصادق 3"

تشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا بالغًا عقب العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة التي أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت عدة مواقع داخل إيران، مما دفع طهران إلى إطلاق عملية انتقامية ضخمة سمتها "الوعد الصادق 3".

وردًا على الضربات الإسرائيلية، أعلنت إيران قصف تل أبيب بمئات الصواريخ، في هجوم وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه الأوسع والأشد منذ عقود.

دمار غير مسبوق في تل أبيب والحرس الثوري يعلن عن ضربات دقيقة

أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر الإنترنت دمارًا واسعًا في مناطق متعددة من تل أبيب، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن حجم الأضرار "غير مسبوق"، وسط حالة من الذعر والشلل في الشوارع الإسرائيلية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت عشرات القواعد والمواقع العسكرية الإسرائيلية بدقة عالية، وذلك ردًا على الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد مناطق إيرانية في وقت سابق.

بيان الحرس الثوري: هذا ردنا على العدوان الصهيوني الوحشي

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني:

"في أعقاب العمليات العدوانية التي شنّها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي ضد مناطق إيرانية، بدأنا ردًا ساحقًا ودقيقًا على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان أن الهجوم الإيراني الواسع يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس، وأن المعركة لم تنتهِ بعد.

وزير الدفاع الإسرائيلي: "إيران خرقت الخطوط الحمراء.. وستدفع الثمن"

من جانبه، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران تجاوزت جميع الخطوط الحمراء بإطلاقها صواريخ على أهداف مدنية داخل إسرائيل، مؤكدًا:

"سنواصل الدفاع عن مواطنينا.. والنظام الإيراني سيدفع ثمنًا باهظًا مقابل هذه الأفعال".

وشدد الوزير على أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل المتاحة "لحماية أمنها القومي ومنع إيران من تحقيق أهدافها العدوانية".

تصعيد خطير ومخاوف من انفجار إقليمي شامل

تشير كل المؤشرات إلى أن الصراع بين إسرائيل وإيران يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة وتعقيدًا، مع انخراط مباشر للقوى الإقليمية والدولية، ما يفتح الباب أمام احتمالات حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى موقف الولايات المتحدة – وخاصة ترامب – محوريًا في تحديد اتجاهات التصعيد أو احتوائه، بينما يراقب العالم لحظة بلحظة تطورات قد تغيّر موازين القوى في المنطقة لعقود قادمة.