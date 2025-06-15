العالم اليوم - نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 08:16 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب.

وذكر نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة مسجلة، مساء الأحد: "الشعب الإيراني هو من سيقرر الآن ما إذا كان يريد أن يثور.. والنظام الإيراني ضعيف جدا".

وأضاف: "سنواصل المهمة للقضاء على التهديد الإيراني المزدوج المتمثل في برنامجها النووي وصواريخها الباليستية".

وأوضح: "مصرون على إزالة التهديد الإيراني لإسرائيل ولن ننتظر حتى نواجه هولوكوست نووية.. هذا لن يحدث".

وكشف نتنياهو أن "طيارين أميركيين يسقطون مسيرات تتجه نحو إسرائيل"، مبرزا "دمرنا مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي".

وأشار أيضا إلى أن "استخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين".