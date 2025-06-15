العالم اليوم - بزشكيان يدعو العراق لمنع إسرائيل من استخدام أجوائه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 08:16 مساءً - دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، بغداد لمنع إسرائيل من استخدام الأجواء العراقية في مهاجمة بلاده.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية فقد قال بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: "نؤكد أن الحكومة العراقية يجب أن تمارس المزيد من اليقظة وحماية حدودها ومجالها الجوي، كي لا تتم إساءة استخدام الأراضي العراقية ضد إيران".

من جهته، أكد السوداني "حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب"، مشيرا إلى "الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية على مختلف المسارات من أجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل إسرائيل"، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأبدى السوداني "استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان".

كانت بغداد قد دعت، السبت، واشنطن إلى احترام الاتفاقات الثنائية "بما يؤدي إلى منع طائرات إسرائيل من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".

كما أعلن العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بتهمة استخدام أجواء العراق في ضرب إيران.