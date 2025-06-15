عاجل| ترامب يدعو لاتفاق سلام بين إيران وإسرائيل ويكشف عن اتصالات سرية: "السلام ممكن وقريب"

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أحمد جودة - القاهرة - ترامب: اتفاق بين طهران وتل أبيب ممكن.. و"الشرق الأوسط يمكن أن يصبح عظيمًا مجددًا"

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، دعوة مثيرة للانتباه عبر منصته الرسمية "تروث سوشيال"، طالب فيها بإبرام اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق "سيحدث"، وأن الظروف الدولية أصبحت مهيأة لتحقيق اختراق تاريخي في هذا الملف المعقد.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على قيادة مفاوضات ناجحة بين الطرفين، مستندًا إلى سجله السابق في الوساطات الدولية خلال فترة رئاسته، والتي وصفها بـ "الناجحة والحاسمة".

التجارة الأميركية أداة ضغط للسلام.. واستشهاد بتجربة الهند وباكستان

وفي معرض حديثه، أشار ترامب إلى أن استخدام النفوذ التجاري للولايات المتحدة كان له دور فعال في تهدئة النزاع بين الهند وباكستان، مضيفًا أن واشنطن استخدمت أدواتها الاقتصادية لتحقيق "التماسك والمنطق" في اتخاذ قرارات وقف التصعيد.

وشدّد على أن المنهج ذاته يمكن تطبيقه بنجاح في الملف الإيراني الإسرائيلي، خاصة مع وجود قنوات اتصال غير معلنة تعمل حاليًا خلف الكواليس، حسب تعبيره.

وساطة سابقة في نزاع كوسوفو وصربيا.. وانتقاد مباشر لبايدن

استذكر ترامب "تدخله الحاسم" في منع اندلاع حرب بين صربيا وكوسوفو، عندما كانت التوترات على شفا الانفجار، مؤكدًا أن إدارته نجحت في تجنيب المنطقة نزاعًا داميًا.

ولم يفوّت ترامب الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى خلفه جو بايدن، معتبرًا أن قرارات بايدن في السياسة الخارجية أضرت بالاستقرار العالمي وأفشلت فرصًا استراتيجية للحل، لا سيما في ملفات الشرق الأوسط.

ترامب: اتصالات واجتماعات متعددة تجري حاليًا.. لكن لا أحد يعطيني التقدير الكافي

كشف الرئيس الأميركي السابق عن وجود اتصالات واجتماعات نشطة تجري حاليًا في إطار مساعيه غير الرسمية للتقريب بين طهران وتل أبيب، مشيرًا إلى أنه لا يتلقى التقدير المناسب من المؤسسات أو الإعلام رغم حجم إنجازاته.

واختتم منشوره قائلًا: "الشعب يفهم.. وسنجعل الشرق الأوسط عظيمًا مرة أخرى!"

ترامب يؤكد: بوتين مستعد للوساطة.. وأمريكا قد تتدخل إذا لزم الأمر

وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة "ABC News"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض لعب دور الوسيط في النزاع بين إيران وإسرائيل، بعد اتصال مباشر بينهما، وأكد: "بوتين مستعد، تحدثنا طويلًا، وقد ننخرط في النزاع إذا اقتضت الحاجة، لكننا غير متورطين حاليًا".

هذه التصريحات تؤكد وجود تنسيق دولي على مستوى عالٍ لاحتواء التصعيد في المنطقة، وسط مخاوف من انزلاق الأزمة إلى صراع مفتوح.

نتنياهو يخطط لتكثيف الاتصالات الدولية.. وبوتين ضمن المستهدفين

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الأخير بدأ بإجراء سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع قادة العالم لمناقشة تداعيات التصعيد مع إيران، وكان من بينهم المستشار الألماني، رئيس وزراء الهند، والرئيس الفرنسي.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو يخطط أيضًا لإجراء محادثة قريبة مع الرئيس الروسي بوتين، في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية والعسكرية في الشرق الأوسط.

هل نقترب من لحظة حاسمة؟

وسط هذا الزخم الدبلوماسي المتصاعد، والتصريحات المفاجئة من قادة كبار، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة حاسمة قد ترسم ملامح جديدة لصيغة التوازن بين طهران وتل أبيب، مع دور محوري متوقع لترامب وبوتين في ظل غياب المبادرات الفعالة من إدارة بايدن.