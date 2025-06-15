نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تطلق موجة ثالثة من عملية "الوعد الصادق 3" الصاروخية في وضح النهار ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران نفذت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية للمرة الأولى في وضح النهار.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت الموجة الثالثة من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع الكيان الصهيوني".

وتعد هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها إيران هجوما صاروخيا في وضح النهار، وتشير التقديرات إلى أن الصواريخ الإيرانية سقطت داخل إسرائيل.

وقالت المصادر إن "الهجمات الصاروخية قد بدأت ضمن إطار عملية "الوعد الصادق 3" منذ ثلاثة أيام، حيث تم استهداف مناطق حيوية في تل أبيب وحيفا وعدد من المناطق المهمة الأخرى في فلسطين المحتلة".

وتابعت المصادر أن "هذه العملية تأتي ردا على العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني عبر غارة جوية استهدفت الأراضي الإيرانية، وأسفرت عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين والمواطنين الأبرياء".