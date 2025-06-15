نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيومن رايتس ووتش": مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الضربات الإسرائيلية في إيران أسفرت عن مقتل 406 أشخاص على الأقل وإصابة 654 آخرين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن حصيلة القتلى توزعت بين ما لا يقل عن 197 مدنيا و90 عسكريا و119 آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم، وشمل الجرحى 100 مدني و71 جنديا و483 آخرين لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

أشارت الوكالة إلى أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أرقاما إجمالية عن الخسائر الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت قياداتها العسكرية واستهدفت مواقعها النووية، وقدّم مسؤولون فرديون أرقاما مجزأة.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.