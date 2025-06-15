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أحمد جودة - القاهرة - ترامب يؤكد استعداد بوتين للوساطة في النزاع الإيراني الإسرائيلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 15 يونيو 2025، أنه منفتح على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الوسيط في النزاع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والانخراط الدولي في محاولات احتواء الأزمة.

وفي مقابلة مع شبكة "ABC News" الأمريكية، أوضح ترامب أن بوتين أبدى استعداده للقيام بدور الوسيط، قائلًا: بوتين مستعد، لقد اتصل بي وتحدثنا مطولًا حول الموضوع.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "ليست منخرطة حاليًا" بشكل مباشر في النزاع، لكنها "من الممكن أن تنخرط في وقت لاحق"، حسب تطورات الموقف.

مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب تناولت تصعيد الشرق الأوسط

وكان الكرملين قد أعلن، السبت، أن الرئيسين بوتين وترامب أجريا اتصالًا هاتفيًا مطولًا استغرق نحو 50 دقيقة، تم خلاله بحث مجموعة من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الوضع المتأزم في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، ناقش الطرفان التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب الملف النووي الإيراني والمحادثات المرتبطة بأوكرانيا، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات العالمية.

عاجل| ترامب: منفتح على وساطة بوتين بين إيران وإسرائيل وواشنطن تراقب الوضع دون تدخل مباشر

بوتين يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية وترامب يصف الوضع بـ "المقلق"

نقلت وكالة أنباء روسية عن مصدر مطلع في الكرملين أن الرئيس الروسي أبلغ ترامب خلال المكالمة بإدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وعبّر عن قلقه من تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

من جانبه، وصف ترامب الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى أن الاستمرار في التصعيد العسكري بين الطرفين قد يُفضي إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.

إمكانية استئناف المفاوضات النووية وسط الجمود الدولي

وفي سياق متصل، أفاد المصدر الروسي بأن المحادثات بين بوتين وترامب لم تستبعد احتمالية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، رغم حالة الجمود التي تشهدها الدبلوماسية الدولية في هذا الملف الحساس.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من أن يؤدي فشل الجهود الدبلوماسية إلى دفع طهران نحو تطوير قدراتها النووية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية ويقوّض الأمن الدولي.

ترقب دولي لجهود الوساطة وسط تصعيد غير مسبوق

تُطرح الآن تساؤلات جدية حول قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، لا سيما مع انخراط قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة في مناقشات غير مباشرة عبر قنوات الاتصال الدبلوماسي.

وفي الوقت الذي تسعى فيه موسكو للعب دور الوسيط، يظل موقف واشنطن مراقبًا حتى الآن، وسط توقعات بأن يشهد الملف تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة.