العالم اليوم - بعد حديثه مع ترامب.. بوتين ينقل "تحذيرا صريحا" إلى خامنئي

انتم الان تتابعون خبر بعد حديثه مع ترامب.. بوتين ينقل "تحذيرا صريحا" إلى خامنئي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 07:20 مساءً - قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال المصدر إن بوتين بادر إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران".

وأضاف أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل".

وأوضحت الصحيفة: "عُلم أنه عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر".

وتابعت: "أبلغ بوتين خامنئي بنتائج المحادثة ونصحه بالتحرك سريعا نحو المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أمر بوتين بإجلاء موظفي السفارة الروسية من طهران".

وفي ضوء ذلك، قال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه "منفتح" على أن يؤدي بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الأحد، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحول طهران إلى بيروت.

وذكر كاتس، خلال جلسة تقييم أمني مع مسؤولين أمنيين وعسكريين: "دولة إسرائيل، الشعب الإسرائيلي فخور بكم. استمروا في تقشير جلد الأفعى.. قشروا المشروع النووي، الدفاعات الجوية، الصواريخ، وكل الأهداف، بما في ذلك أهداف نظام الحكم في طهران".