شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان «الإسرائيلي» على غزة بينهم العشرات من منتظري المساعدات

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى مع غياب المعلومات عن عدة مناطق لانقطاع الإنترنت لليوم الخامس على التوالي. واستشهد صباح أمس ١٥ فلسطينيًّا على الاقل وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال مُنتظري المساعدات محيط جسر وادي غزَّة وسط القطاع، قرب نقطة التوزيع الأميركيّة . وتشهد مدينة خان يونس قصفًا عنيفًا على أحيائها الشرقية. واستشهدت امرأة وابنتها ورجل في قصفين منفصلين على بلدة عبسان شرق خان يونس. وارتقى ثلاثة شهداء في محيط مسجد ابو شنب في مدينة خان يونس فيما استشهدت امرأة في منطقة الإقليمي. وفي رفح استشهد اثنان بمنطقة الشاكوش وآخر برصاص القناصة قرب مركز المساعدات الأميركية. وواصلت قوات الاحتلال عمليات القصف في جباليا البلد والتي خلفت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ثلاثة شهداء وعددا من الجرحى، فيما ارتقى شهيدان بقصف على بيت لاهيا شمال غرب القطاع. من ناحية اخرى قرر جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا. وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد تقرر حشد لواءي الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) و»عتصيوني» (6) على الساحة الشمالية. وأوضح جيش الاحتلال أن هذه القوات ستُستخدم كقوات احتياطية لمواجهة سيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية.

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