سلطنة عمان تعرب عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على إيران

- مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين ومدنين في سلسلة ضربات تشمل نطنز .. وطهران تدعو مجلس الأمن للاجتماع

مسقط ـ العُمانية: أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا. وتعتبر سلطنة عُمان هذا العمل تصعيدًا خطيرًا ومتهورًا يُشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكًا عدوانيًّا مرفوضًا ومستمرًا يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف بوضوح عن نية متعمدة لعرقلة المسار الدبلوماسي، وإشعال فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.وإذ تُحمّل سلطنة عُمان إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.

وتجدد وزارة الخارجية تأكيدها على موقف سلطنة عُمان الثابت بأن الأمن لا يُبنى بالعدوان، وإنما بالحوار والوسائل السلمية، مع احترام سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي والعدالة.

وأدّى الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين وعدد من النساء والأطفال، واستهدف قيادات رفيعة وعلماء ومنشآت نووية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي: "الكيان الصهيوني رسم بهذه الجريمة مصيرًا مريرًا ومؤلمًا لنفسه، وسيواجهه حتمًا". معلنًا عن مقتل عدد من القادة والعلماء.

وقد أعلن عن مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، والرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي ورئيس الجامعة الحرة الإسلامية مهدي طهرانجي، ورئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري.

كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية تقارير أولية عن مقتل عدد من العلماء الإيرانيين، وهم: عبدالحميد مينوچهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وسيد أميرحسين فقهي، ومطلبي‌زاده، ومحمدمهدي طهرانچي، وفريدون عباسي.

وفي صعيد متصل، أكدت وكالة الطاقة الذرية استهداف إسرائيل لموقع نطنز النووي الإيراني، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع في الموقع.

/,دعت إيران مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجمات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة بعث برسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت بلاده النووية وعلى كبار المسؤولين العسكريين في إيران، مطالبًا باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الأعمال.

وأشار إيرواني إلى أن الهجوم المتعمد على المنشآت النووية يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك لاتفاق الضمانات الشاملة الذي تلتزم به إيران، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يشكل سابقة خطيرة ويهدد الأمن الجماعي العالمي.

وأكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتصنف من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على أنها عدوان.