نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مددت السلطات الإسرائيلية حالة الطوارئ الخاصة حتى 30 يونيو 2025، مع استمرار حظر الأنشطة التعليمية والفعاليات الجماهيرية، وفقا لما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية يوم الأحد.

وجاء في بيان عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "تم تمديد حالة الطوارئ الخاصة في المناطق الخلفية حتى 30 يونيو".

ويوم السبت الماضي، مدد الجيش الإسرائيلي الحظر على الفعاليات الجماهيرية والأنشطة التعليمية حتى 15 يونيو بسبب التهديدات الصاروخية الإيرانية، كما شمل الحظر أيضا الأنشطة العملية باستثناء تلك الضرورية للحياة اليومية.

يذكر أن جيش الدفاع الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق فجر 13 يونيو، استهدفت خلالها طائراته مواقع عسكرية ومنشآت البرنامج النووي الإيراني.

وشملت الضربات موجات متتالية في مناطق مختلفة بإيران بما فيها العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد فيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدة علماء نوويين. كما طالت الضربات عدة منشآت نووية إيرانية بينها منشآت في نطنز وفوردو، بالإضافة إلى مواقع عسكرية إيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان له الضربات الإسرائيلية بأنها "جريمة"، محذرا من أن إسرائيل ينتظرها "مصير مرير ومخيف"، من جانبه، أعلن فيلق الحرس الثوري الإيراني بدء عملية "الوعد الصادق 3" كرد على الضربات الإسرائيلية.