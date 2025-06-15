العالم اليوم - إيران وإسرائيل.. ترامب "منفتح" على وساطة بوتين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 06:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا".

وأضاف "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين البلدين، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن".

والسبت، كشف الكرملين أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، حيث تناول الطرفان الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني.

وقال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا التوترات في الشرق الأوسط والمحادثات بشأن أوكرانيا.