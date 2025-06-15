مشاركة طهران فـي جلسة المحادثات مع واشنطن اليوم «غير مؤكدة»

طهران ـ واشنطن ـ وكالات: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مشاركة طهران في الجولة السادسة من المفاوضات النووية المقررة اليوم مع واشنطن لا تزال «غير مؤكدة»، وذلك غداة بدء «إسرائيل» سلسلة هجمات غير مسبوقة على إيران التي ترد بدفعات من الصواريخ. ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن «القرار الذي سنتخذه بشأن الأحد لا يزال غير مؤكد». من جانبه حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على «إبرام اتفاق، محذّرًا من هجمات «إسرائيلية» «أكثر عنفًا»، في حين أعلنت واشنطن أنها تساعد «إسرائيل» في التصدي للرد الإيراني على ضرباتها.

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