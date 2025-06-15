نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: مقتل 14 عالمًا نوويًا في هجمات إسرائيلية على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام مساء اليوم الأحد، بمقتل 14 عالمًا نوويًا في عدة هجمات شنتها القوات الإسرائيلية جوا وكذلك بواسطة سيارات مفخخة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش يشن سلسلة من الهجمات الإضافية في إيران في الساعات الأخيرة، بما في ذلك مبنى وكالة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأشار ‏مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "سلاح الجو نفذ محاولة اغتيال نوعية في طهران قبل قليل".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن تنفيذ اغتيال من "مسافة صفر" في طهران، بالإضافة إلى تفجير خمس سيارات مفخخة بعدة مناطق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.