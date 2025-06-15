نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سأعقد اتفاقا بين إسرائيل وإيران ونعيد للشرق الأوسط عظمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إسرائيل وإيران التوصل إلى اتفاق وذلك في تصريحات له بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي الواسع ضد إيران والرد الإيراني المستمر على تل أبيب.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سأعقد اتفاقا بين إسرائيل وإيران كما فعلت مع الهند وباكستان"، في إشارة إلى التهدئة التي نسبها ترامب إلى جهوده التي بذلها مع كل من نيودلهي وإسلام أباد بعد تبادل الهجمات العسكرية بين جيشي البلدين الجارين النوويين.

وأضاف ترامب بالنسبة لإيران وإسرائيل: "سنتوصل إلى سلام بينهما قريبا"، وكشف وجود اتصالات واجتماعات عديدة "من أجل حل التوتر بين تل أبيب وطهران".

وقال: "سنتوصل إلى سلام بين إيران وإسرائيل قريبا".

وأردف: "أفعل الكثير، ولا أنسب لنفسي أي شيء، لكن لا بأس، فالناس يدركون ذلك. سنعيد للشرق الأوسط عظمته".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة ومبان سكنية واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.