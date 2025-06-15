نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق ينشر مضادات جوية قرب حقل البزركان النفطي في ميسان عند الحدود الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت لقطات لنشر مضادات جوية عراقية قرب حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان الواقع قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وكشف مصدر أمني عراقي عن طبيعة الدفاعات الجوية التي نشرتها القوات العراقية في بعض المواقع النفطية جنوب البلاد. وقال المصدر إن "هذه الأسلحة تعمل مثل قاذفات (ستريلا)، وإمكاناتها بسيطة وبلا قدرة على اعتراض الصواريخ أو الطائرات الحربية".

وأضاف أن "القيادات الأمنية العليا تؤكد أن العراق بحاجة إلى منظومة الدفاع الجوي (إس 400) الروسية لتكون دفاعاته الجوية فعالة، لكنها ليست متوفرة لديه".

وأشار إلى أن "التصدي للصواريخ والطائرات الحربية لا يعتمد فقط على المضادات الجوية، فلا بد من امتلاك رادارات متطورة".