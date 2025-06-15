العالم اليوم - بعد نقل المقاتلات.. هل ستدعم بريطانيا إسرائيل ضد إيران؟

انتم الان تتابعون خبر بعد نقل المقاتلات.. هل ستدعم بريطانيا إسرائيل ضد إيران؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 05:27 مساءً - قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، الأحد، إن بلادها يمكن أن تدعم إسرائيل في صراعها مع إيران، لكن قرار إرسال طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط اتخذ أساسا لحماية القواعد البريطانية وأفرادها.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، دعت ريفز إلى وقف التصعيد في الصراع، وقالت إن قرار إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة "خطوة احترازية".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستقدم المساعدة لإسرائيل إذا طلب منها ذلك، قالت ريفز: "ساعدنا إسرائيل سابقا عندما انطلقت صواريخ باتجاهها".

وأضافت: "نرسل معدات لحماية أنفسنا وأيضا ربما لدعم حلفائنا".

والسبت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نقل أصول عسكرية بريطانية إضافية، منها طائرات مقاتلة، إلى الشرق الأوسط لتقديم الدعم الطارئ في أنحاء المنطقة. وقال ستارمر: "نحن ننقل أصولا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة".

دعم إسرائيل

وشاركت بريطانيا العام الماضي في حماية إسرائيل من هجمات صاروخية من إيران.

وفي أبريل الماضي، أسقطت الطائرات البريطانية طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

وفي أكتوبر، قالت برطانيا إن اثنتين من طائراتها المقاتلة وناقلة للتزويد بالوقود في الجو شاركت في محاولة اعتراض صواريخ إيرانية. ولم تشتبك المقاتلتان مع أي أهداف.

ومع ذلك دبت خلافات متكررة منذ ذلك الحين بين بريطانيا وإسرائيل حول أسلوب تل أبيب في الحرب على غزة.

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين. ووصفت إسرائيل القرار بأنه "مشين"، وقالت إن الحكومة بصدد اتخاذ قرار لتحديد كيفية الرد.

وتبادلت إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة الليلة الماضية واليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات التي شنتها إسرائيل حتى الآن لا تعد شيئا مقارنة بما ستشهده إيران في الأيام المقبلة.