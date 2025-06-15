العالم اليوم - بزشكيان: رد طهران على هجمات إسرائيل سيكون أكثر شدة

انتم الان تتابعون خبر بزشكيان: رد طهران على هجمات إسرائيل سيكون أكثر شدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 05:27 مساءً - قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، إن رد طهران على الاعتداءات الإسرائيلية سيكون أكثر حسما وشدة.

وأوضح بزشكيان: "إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية فإن ردود طهران ستكون أكثر حسما وشدة".

وأضاف بزشكيان، أن الجيش الإيراني رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".

في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق، الأحد، إيران بدفع "ثمن باهظ" بسبب ما وصفه بتعمد طهران استهداف المدنيين.

وقال نتنياهو في تصريح من بلدة "بات يام" التي طالتها الصواريخ الإيرانية: "إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية لقتلها المدنيين والنساء والأطفال عمدا".

وأضاف: "لو امتلكت إيران أسلحة نووية لسقطت على المدن الإسرائيلية. صواريخ إيران تهديد وجودي لإسرائيل".

كان الجيش الإيراني قد هدد، الأحد، بتوجيه ضربات حاسمة ومؤثرة ضد إسرائيل، وذلك في إطار الهجمات المتبادلة بين البلدين منذ فجر الجمعة الماضية.

وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: "الجيش سيوجه ضربات مؤثرة وحاسمة لإسرائيل"، موضحا أن جنود الجيش "سيوجهون وبكامل الجاهزية، ضربات حاسمة ومؤثرة إلى جسد النظام الصهيوني الزائف والقاتل للأطفال".