العالم اليوم - إيران تفتح المساجد والمدارس للاحتماء من ضربات إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إيران تفتح المساجد والمدارس للاحتماء من ضربات إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 03:27 مساءً - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأحد، إنه يمكن للإيرانيين الاحتماء في المساجد والمدارس خلال الهجمات الإسرائيلية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي ستظل مفتوحة طوال الوقت اعتبارا من الليلة.

وأضافت مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "لا توجد أي مشكلة في توفير الغذاء والدواء والوقود".

وفي وقت سابق من الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيرا عاجلا إلى المواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران على وجه السرعة.

وقال الجيش في بيان: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم. من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورًا من تلك المفاعل وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".