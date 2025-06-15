عاجل - مشاهد جوية غير مسبوقة من جنوب تل أبيب.. دمار كبير في بات يام "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد القتلى في تل أبيب اليوم الأحد إلى 14، أظهرت مشاهد جديدة من منطقة "بات يام" حجم الدمار في الموقع الذي استهدفته الهجمات الإيرانية.

ضربات إيرانية متكررة على بيت يام

ووثق الفيديو الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد ونقلته قناة العربية عدة أبنية متضررة جراء الضربات الإيرانية.

فيما أعلن السلطات الطبية مقتل 14 وإصابة نحو 250، شخصا في هجمات طالت منطقتي برحوفوت، وبات يام جنوبي تل أبيب ليلًا.

في المقابل، أشار الحرس الثوري إلى أنه استخدم الصاروخ الباليستي الموجه التكتيكي ذا الوقود الصلب "الحاج قاسم"، في استهدافه "بات يام"

كما أكد أنه ماض في الرد على الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي.

"ستستمر بشكل أعنف"

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني اللواء علي شادماني إن "العمليات العسكرية ستستمر بشكل أعنف حتى يندم العدو بشكل كامل"

مقتل قيادات الحرس الثوري الإيراني



فيما أعلن الحرس الثوري مقتل سبعة من كبار ضباط القوات الجوية الفضائية التابعة له جراء الضربات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

بينما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أنه لا يزال لدى قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد.

إلا أنه أحجم عن تحديد مدة استمرار الضربات، وقال إن الجيش هاجم نحو 80 هدفا في طهران مساء أمس السبت.

جاء تلك التصريحات وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين البلدين منذ الجمعة الماضي، وتواصل التهديدات من الجانبين، مع توقعات باستمرار الصراع لأيام بعد.