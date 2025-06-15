عاجل - 13 قتيلا و250 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق بإسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، سقوط 13 قتيل ونحو 250 مصابًا، إثر سقوط صواريخ إيرانية على عدة مناطق بإسرائيل.

عدد القتلى الإسرائيليين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عدد قتلى المبنى الذي أصابه الصاروخ الإيراني في بات يام ارتفع إلى ستة.

وأشارت، وفقًا لقيادة الجبهة الداخلية، إلى أن نحو عشرين شخصًا في عداد المفقودين.

ووفقًا للصحيفة العبرية، وصل اللواء رافي ميلو، قائد الجبهة الداخلية في بات يام، إلى موقع الهجوم الصاروخي الذي سقط على المدينة، وقال: "نمرّ بليلة عصيبة، حيثُ أُصيب مبنيان في قلب الأحياء السكنية إصابة مباشرة، أحدهما هنا في بات يام، والآخر في رحوفوت".

وأضاف اللواء ميلو: "قواتنا تعمل على العثور على ناجين آخرين في رحوفوت، تمكنا الآن من إنقاذ ناجٍ من تحت الأنقاض".

وحسب قوله: "إن الحادثة الصعبة هنا تُذكّر بأهمية الالتزام الصارم بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 7 مسيّرات انقضاضية إيرانية خلال الساعات الأخيرة.

تصاعدت التوترات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بعدما شنّت إسرائيل فجر أول أمس الجمعة هجومًا واسعًا، استهدف مواقع إيرانية باستخدام أكثر من 200 طائرة حربية، طالت منشآت نووية ومراكز أبحاث وقواعد عسكرية، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وفي رد سريع، هدّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل بـ "رد قاسٍ"، وأطلقت طهران مئات الصواريخ الباليستية باتجاه "الأراضي المحتلة"، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي أدى، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى مقتل عدد من كبار العلماء النوويين وعدد من القادة العسكريين.

استمرار المواجهات لليوم الثالث على التوالي

وتبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات خلال الليل وحتى صباح الأحد، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا طهران من ضرب أهداف أميركية.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية مشطت أنقاض مبان سكنية مدمرة في الغارات، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

إلغاء المحادثات النووية

وقررت طهران إلغاء المحادثات النووية التي وصفتها واشنطن بأنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات التي تعرضت لها إيران حتى الآن لا تقارن بما ستشهده في الأيام المقبلة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "إذا هاجمتنا إيران بأي شكل من الأشكال، فإنها ستواجه القوة والقدرة الكاملة للقوات المسلحة الأمريكية بمستويات لم تشهدها من قبل".

واستطرد قائلا: "لكن بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين طهران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن أي اتفاق محتمل.