عاجل - صور فضائية تكشف تضرر مواقع نووية إيرانية بهجمات إسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صور أقمار صناعية عن الأضرار التي لحقت بموقعين نوويين رئيسيين في إيران، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أخرى طالتها هجمات إسرائيلية.

وأظهرت الصور الفضائية أضرارا في منشأة نطنز النووية، وكذلك في موقع صواريخ جنوب مدينة تبريز، وقاعدتين عسكريتين أخريين، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

كما تبين صور الأقمار الصناعية التي أصدرتها شركة "ماكسار" أوضح صورة حتى الآن لما حدث في المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في نطنز وأصفهان.

منشأة نطنز قبل وبعد الضربات الإسرائيلية - صورة من ماكسار نشرتها أسوشيتد برس 14 يونيو 2025

ففي نطنز، يمكن رؤية أضرار لحقت بمنشأة اختبار تخصيب الوقود ومحطة فرعية كهربائية، وتُظهر الصور تعرض عدة مبان لأضرار أو تدمير كامل، بما في ذلك هياكل يقول الخبراء إنها تزود المنشأة بالطاقة.

أما في أصفهان، فقد تبيّن وجود أضرار مرئية في ما لا يقل عن هيكلين داخل الموقع، بالإضافة إلى علامة احتراق واضحة قرب أطراف المنشأة.

صورة فضائية لمنشأة تخصيب أصفهان في إيران بعد تعرضها لضربات جوية إسرائيلية، أسوشيتد برس يوم السبت 14 يونيو 2025

وفي مدينة تبريز، تُظهر الصور التي تم التقاطها يوم الجمعة بواسطة شركة Umbra Space أضرارا في عدة أجزاء من مجمع صواريخ قرب المدينة الواقعة في شمال غرب إيران.

كما تشمل المواقع المتضررة في تبريز مناطق تخزين الأسلحة، وملاجئ الصواريخ، والصوامع، وذلك وفقا للرسم التوضيحي الذي قدمته Umbra.

أيضًا، أظهرت الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز PBC" أضرارا في قاعدة في كرمانشاه في غرب إيران حيث تقع القاعدة بمحاذاة سفح جبل، ظهرت آثار احتراق على مساحة واسعة بعد الهجوم

صورة فضائية لقاعدة صواريخ إيرانية قرب تبريز- أسوشيتد برس يوم الأربعاء 11 يونيو 2025

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كما قدمت شركة Maxar صورا من موقعين نوويين إيرانيين رئيسيين آخرين، أظهرت عدم وجود أي أضرار مرئية، وهما مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومنشأة التخصيب في فوردو.

صورة فضائية قدمتها شركة ماكسار تكنولوجيز، لمنشأة بيرانشهر في إيران بعد تعرضها لضربات جوية إسرائيلية - اسوشيتد برس يوم السبت 14 يونيو 2025

وفي يوم السبت، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن أربعة مبانٍ "حساسة" في أصفهان قد تضررت، بما في ذلك منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع تصنيع ألواح الوقود.

بدوره، نفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تضرر منشأة فوردو ومفاعل خندب للماء الثقيل.

وكان موقع فوردو تعرض لعدة هجمات إسرائيلية، إلا أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أكد أمس أن الأضرار التي لحقت به محدودة.

تأثير الهجمات الإيرانية على إسرائيل



قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ليست لديها القدرة على اعتراض كل الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن الحل هو في مهاجمة إيران.

وأوضح السكرتير: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".



كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، ارتفاع حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني ليل السبت على إسرائيل إلى 13 قتيلا بعد انتشال جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى في وسط البلاد.



وقال قائد الشرطة في منطقة أيالون وسط إسرائيل، دانيال حداد للصحفيين في مدينة بيت يام التي طالتها الصواريخ الإيرانية "قُتل 6 أشخاص وأصيب 180 آخرون"، مشيرا إلى أن هناك 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين ويرجح أنهم تحت الأنقاض.

وبحسب السلطات قُتل 4 أشخاص آخرين في موقع آخر في شمال إسرائيل.



وتبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات خلال الليل وحتى صباح الأحد، وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا طهران من ضرب أهداف أميركية.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية مشطت أنقاض مبان سكنية مدمرة في الغارات، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.