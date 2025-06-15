‏وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي على منشأة تابعة لوزارة الدفاع وسط البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إيرانية، بهجوم إسرائيلي على منشأة تابعة لوزارة الدفاع وسط البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.