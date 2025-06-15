العالم اليوم - كشف تفاصيل هجوم "ليلة الأحد" على إيران.. ضربة استباقية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 02:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، شن هجوم استباقي ضد منصات إطلاق صواريخ إيرانية قال إنها كانت معدة للإطلاق نحو إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان: "خلال الليل، سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منصات إطلاق وصواريخ أرض-أرض كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأضاف: "خلال الليلة الماضية (ليلة الأحد)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض مسلحة وجاهزة للاستخدام داخل إيران".

وتابع: "كما تم استهداف منصات أُطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف بنى تحتية لصواريخ أرض-جو وأنظمة رادار للإنذار المبكر تابعة للنظام الإيراني، وذلك في إطار الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي داخل المجال الجوي الإيراني".

وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية قد قال، الأحد، إن إسرائيل ليست لديها القدرة على اعتراض كل الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن الحل هو في مهاجمة إيران.

وأوضح السكرتير: "لا يوجد لدينا صاروخ اعتراض مقابل كل صاروخ بالستي إيراني، الهجوم هو الدفاع"، مضيفا: "هناك تكلفة اقتصادية لاعتراض الصواريخ وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".