العالم اليوم - إسرائيل تعلن قصف منشأة نووية في أصفهان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 02:24 مساءً - أعلنت إسرائيل، الأحد، قصف منشأة نووية إيرانية في أصفهان، من دون تحديد الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، الأحد، إن "إسرائيل قصفت منشأة نووية في أصفهان بإيران، ولم يحدد المتحدث متى وقع الهجوم".

كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الأحد، تحذيرا عاجلا إلى المواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران على وجه السرعة.

وقال الجيش في بيان: "نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في ايران والجهات الداعمة لهم.

وتابع البيان: "من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورًا من تلك المفاعل وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "الوجود بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياة المدنيين للخطر".

وكانت إسرائيل قد شنت الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين، في محاولة لمنع طهران من تحقيق مزيد من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل.