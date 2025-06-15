العالم اليوم - عراقجي يحدد سبب ضرب إسرائيل لمصفاة "بارس الجنوبي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 02:24 مساءً - اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن الضربة التي شنتها إسرائيل السبت على مصفاة في حقل بارس الجنوبي للغاز، كانت محاولة "لتوسيع نطاق الحرب" إلى خارج إيران.

وقال عراقجي إن "جر النزاع إلى منطقة (الخليج العربي) هو خطأ استراتيجي كبير، والأرجح متعمد ويهدف إلى توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الإيرانية".

واعتبر أن استهداف المصفاة المرتبطة بالحقل الضخم المشترك بين إيران وقطر كانت "خطوة بالغة الخطورة".

وفي وقت سابق من السبت، استهدفت إسرائيل "القسم 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز بطائرة مسيرة"، ما أدى إلى اندلاع حريق.