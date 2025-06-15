نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ضربة موجعة من إيران مقتل مستوطنين وإصابات خطيرة بعد قصف برج سكني في قلب تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم، أن صاروخًا إيرانيًا بعيد المدى استهدف برجًا سكنيًا مكونًا من عدة طوابق في قلب تل أبيب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المستوطنين، وأثار حالة من الذعر غير المسبوق داخل المدينة.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن القصف جاء ردًا مباشرًا من إيران على الغارات الإسرائيلية التي طالت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل أراضيها في الأيام الماضية.

حصيلة أولية للضحايا:

مقتل ما لا يقل عن 5 مستوطنين إسرائيليين حتى الآن.

حتى الآن. إصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، بينهم حالات حرجة.

بجروح، بينهم حالات حرجة. دمار واسع في البرج السكني واحتراق طوابق بالكامل.

عمليات إجلاء مستمرة لسكان الأبراج المجاورة وسط تصاعد النيران.

ردود الفعل في تل أبيب:

سُمع دوي الصفارات والانفجارات في معظم أنحاء المدينة، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المحيطة بموقع القصف، وأعلنت بلدية تل أبيب تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هذا القصف الإيراني يعد "ضربة مباشرة للهيبة الأمنية الإسرائيلية"، ويضع الدولة العبرية في موقف حرج أمام سكانها والعالم.

معلومات عسكرية:

تم إطلاق الصاروخ من داخل الأراضي الإيرانية، وتجاوز أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية.

استخدم فيه نظام توجيه متقدم مكّن من إصابة الهدف بدقة.

يُعتقد أنه من طراز "خُرمشهر 4" أو "قيام-3"، حسب تحليلات أولية.

الموقف الدولي:

الأمم المتحدة دعت لضبط النفس.

الولايات المتحدة التزمت الصمت حتى اللحظة.

روسيا والصين حمّلت إسرائيل مسؤولية التصعيد الأولي.

القصف الإيراني الذي استهدف برجًا سكنيًا في تل أبيب يمثل تحولًا كبيرًا في مسار الحرب، ويؤكد دخول الصراع إلى مرحلة الضربات المتبادلة داخل العمق، في وقتٍ تتزايد فيه التوقعات باشتعال جبهات أخرى في المنطقة.