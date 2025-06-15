العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل جندي في جنوب قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 08:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جندي في جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العشرين.

وأفاد الجيش في بيان أن الجندي هو نوعام شيمش (21 عاما) المتحدر من القدس. وبذلك يرتفع إلى 430 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ بدء إسرائيل عملياتها البرية في القطاع في 27 أكتوبر 2023.

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