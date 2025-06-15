العالم اليوم - وكالة الطاقة الذرية تكشف حالة محطة ومفاعل نووي في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 07:26 صباحاً - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة فوردو لتخصيب الوقود أو مفاعل خونداب للماء الثقيل قيد الإنشاء في إيران.

كانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، السبت، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي، وهو أحد الأهداف التي قصفتها إسرائيل، الجمعة.

وقال الوكالة إن 4 أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء "هجوم الجمعة" منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.

وأضافت الوكالة عبر منصة إكس: "مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع".

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن طهران أكدت تعرض موقع فوردو النووي لأضرار محدودة عقب هجمات إسرائيل.