العالم اليوم - الأردن يعيد إغلاق مجاله الجوي.. وسوريا تلغي رحلاتها المجدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 01:20 صباحاً - أعلن الأردن مساء السبت إعادة إغلاق مجاله الجوي، وأوقفت الخطوط الجوية السورية جميع رحلاتها الجوية المقررة اليوم الأحد، نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة بين إسرائيل وإيران.

وعلّق الأردن حركة الملاحة الجوية وأغلق مجاله الجوي "حتى إشعار آخر" بعد موجة جديدة من التصعيد وتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.

وصرّح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في بيان بأنه تم "تعليق حركة الطيران المدني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة حتى إشعار آخر".

وجاء الإعلان بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار في عمان ومدن أخرى ليل السبت، ودعوة المواطنين إلى لزوم المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأوضح مستو أن قرار تعليق حركة الطيران مجددا "يأتي تحسبا لأية مخاطر جراء الأحداث الجارية في المنطقة، وضمن إجراءات الهيئة الاحترازية حفاظا على سلامة الطيران والمسافرين".

وكان الأردن أعلن صباح السبت فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه بشكل مؤقت الجمعة إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا "استمرار تقييم المخاطر" مع احتمال إغلاقه مجددا.

وأعلنت الخطوط الجوية السورية إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة اليوم الأحد، وأوضحت في بيان أن "تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناءً على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني".

‎ودعت الخطوط الجوية جميع المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها.

وكانت السلطات اللبنانية والسورية قد أعادت صباح السبت فتح أجوائهما أمام حركة الطيران بعد إغلاق موقت، استدعى إلغاء رحلات وإعادة جدولة بعضها الآخر، على وقع التصعيد بين اسرائيل وإيران.

وألغت شركات طيران عالمية رحلات إلى تل أبيب وطهران ووجهات أخرى في الشرق الأوسط أو غيّرت مسارات طائرات الجمعة.