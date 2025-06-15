العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: "طهران تحترق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 01:20 صباحاً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر الأحد، في منشور على حسابه في "إكس": طهران تحترق.

وجاء منشور كاتس بعدما أفادت وزارة النفط الإيرانية فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران، بعيد إعلان إيران إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

وكان كاتس هدد في وقت سابق بأنه "سيتم حرق طهران" إذا تم شن ضربات صاروخية إيرانية جديدة على المدنيين الإسرائيليين.

وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا.

ووفق كاتس فإن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.

ومساء السبت، أفاد مراسل "دوت الخليج" في القدس بسقوط 4 قتلى و14 جريحا في إسرائيل بعد ضربات صاروخية إيرانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه ينفذ ضربات جوية في طهران بينما يعمل على اعتراض صواريخ ُطلقتها إيران باتجاهها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن دفعة صاروخية بـ 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.