العالم اليوم - فيديو لانفجارات تهزّ طهران.. وإسرائيل تستهدف مستودعا للنفط

انتم الان تتابعون خبر فيديو لانفجارات تهزّ طهران.. وإسرائيل تستهدف مستودعا للنفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يونيو 2025 12:23 صباحاً - تعرضت طهران لهجوم جديد مساء السبت، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، فيما يحتدم الصراع مع إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أنه تم سماع دوي انفجارات، وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي جنوب طهران، وأفاد السكان بوقوع انفجارات مدوية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودع نفط شهران والوضع تحت السيطرة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق، يوم السبت، بأنه "سيتم حرق طهران" إذا تم شن ضربات صاروخية إيرانية جديدة على المدنيين الإسرائيليين.

وشنت إسرائيل، السبت، هجمات على 18 محافظة في إيران، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في اليوم الثاني من التصعيد بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي الكبير.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن أكثر من 1400 من عمال الإغاثة ينتشرون على الأرض.

ووفقا للأرقام الرسمية، أُصيب ما لا يقل عن 800 شخص، وقُتل نحو 100 آخرين في إيران منذ اندلاع النزاع فجر الجمعة.

أما في إسرائيل، فقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص جرّاء صواريخ أطلقتها إيران باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى المكتظة بالسكان.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها نفذت أكثر من 150 ضربة على أهداف داخل إيران منذ صباح الجمعة.

وتؤكد إسرائيل أن هجماتها تستهدف بشكل أساسي منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وطالت الضربات منشآت نووية إيرانية، وشخصيات عسكرية رفيعة، وعلماء نوويين بارزين، إضافة إلى مواقع دفاعية ومدن إيرانية.